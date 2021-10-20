高雄鹽埕區城中城大樓火警造成46人死亡、41人輕重傷，各界捐贈的善款已累積超過1億5000萬元，但卻發生有不肖人士冒名登記成為城中城住戶，想要冒領善款及補助，幸虧被鹽埕區府北里長林傳富發現，才沒讓這些不肖民眾得逞。

林傳富表示，有5、6位民眾明明已經沒有住在城中城，但慈善團體一來，他們就搶著登記相關資料稱自己是城中城的住戶，想要領取善款，幸好他及時發現才成功阻止。他認為沒有住在城中城的民眾卻想來分錢，這對捐贈善款的企業及民眾相當不公平。

林傳富指出，甚至還有一位房東在城中城有5至8間套房出租給民眾，自己沒有住在城中城，竟然也想要來領取補助，讓他相當無奈，補助款9萬元對很多人來說已經是一筆巨款，但這筆錢是要給實際居住者，不能被其他人拿走，不然有違市府發補助的初衷。

高市府表示，會妥善核實相關資料，所有善款將全數用在照顧罹難者家屬以及受災戶，這是市府堅持的立場。