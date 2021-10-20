國立海洋科技博物館與瑞芳瓶燈結合，將原為海溝的巷弄點亮，成為新的打卡景點。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

瑞芳老街文化觀光推展協會將生活中廢棄的玻璃瓶罐清洗後，結合編織、琉璃、彩繪等元素，成為燈飾作品。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館主題館區有一碧水巷廣場，早期為狹長海溝「碧水巷」，因建發電廠而消失，海科館為保留歷史記憶，在主題館興建時，保留部分基座與結構，近日與瑞芳瓶燈結合，將原為海溝的巷弄點亮，成為新的打卡景點。

館長陳素芬表示，主題館屬於歷史建物，前身為北部火力發電廠，館區內的碧水巷廣場早期為狹長海溝，分隔「八斗子島」與「台灣島」，早期當地人稱為「碧水巷」。直到日本殖民統治時代，為發展電力設施，於1937年進行填海造陸工程，興建了當時亞洲最新式的大型火力發電廠，海溝因而消失。

海科館興建主題館時，保留發電廠部分基座與結構，另於主題館西南側中央興建活動廣場，命名為「碧水巷廣場」，而貫通於主題館外的長廊則稱之為「碧水巷長廊」，保留地理歷史文化的足跡，讓民眾行經時，猶如走在歷史的迴廊，感受這座台灣唯一以工業遺址化身為科技博物館的創生與展現。

陳素芬說，海科館鄰近區域有漁村、礦業文化，無論山海之美或文化走讀都值得一遊了解，這些年與地方緊密結合，推動發展、創生，近期與新北市瑞芳老街文化觀光推展協會合作，舉辦「亮藝點-環保藝術燈飾展」，將環保創意燈飾作品吊掛在碧水巷長廊，點亮、美化各角落。

瑞芳老街文化觀光推展協會理事長柯瑞和指出，瑞芳早期礦業興盛時，燈光與瓶燈是不可缺乏的工具與指引，為喚起時光記憶，2020年起展開瓶燈藝術街區計畫，將生活中廢棄的玻璃瓶罐清洗後，結合編織、琉璃、彩繪等元素，成為燈飾作品，同時啟動生活美學、倡議環保資源再利用。