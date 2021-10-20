民進黨立委黃國書日前「被迫」承認曾當過國民黨線民、民進黨前主席施明德在媒體求證下，也證實創黨主席江鵬堅是調查員，卻引爆駐日代表謝長廷反擊；日前點出「民進黨有黨主席是臥底」的民進黨前立委林忠正今再發臉書，「我在長輩那裏，看到某位主席交付的許多原始文件，鐵証如山！是不是特務已經不是重點，而是民進黨或台灣社會如何善後了」。

林忠正指出，他在前天臉書寫到民進黨某位主席是調查局派到黨外卧底工作，曾經做到民進黨主席的崇高職位。這件事引起了家屬和一些美麗島辯護律師的激烈反應，這也是我意料之中的事。維護自己、家人、「同志」、和朋友的名譽是再正常不過的事。

他說，但是他要大家思考一些政治上再三發生的慘痛事實或歷史，做為判斷的基礎：

他說，第一，高壓統治體制下的獨裁者或少數統治者除了用血腥統治手段之外，難道不會派特務滲透反對團體，監控異議分子嗎？統治者要抓人也要有抓耙仔和卧底特務提供的情資，絕不會像流寇張獻忠見人就殺！尤其像國民黨和共產黨這種歷史悠久的列寧式革命政黨，統治都是依靠無所不在的特務系統。國民黨統治時代有八大情治系統，就是個明證。反對運動從黨外時代到民進黨，國民黨若不曾派許多特務滲透、佈建抓耙仔建立嚴密的監控系統才怪？

他指出，第二，在兩蔣統治時代，強力推行黨國洗腦教育，「報效黨國」是許許多多熱血青年的志向，做特務「為國鋤奸」的想法在那時代也是正常。只是這些熱心青年被獨裁者利用罷了。

他說，當時從軍或做特務是件光榮的事，只是有些特務工作必需隱匿身分，才能打入社會各種階層中。很多特務的身份連家人都不知道，也是正常；尤其抓耙仔的工作涉及人身安全的考量，也不願暴露自己的身份。台灣民主化以後，社會的價值觀改變了，臥底的特務和抓耙仔更不願洩底，以免毀了自己的聲名！

他說，第三，「我在長輩那裏，看到某位主席交付的許多原始文件，鐵証如山！」是不是特務已經不是重點，而是民進黨或台灣社會如何善後？白色恐怖造成許多悲劇，許多人重則家破人亡、身陷囹圄，輕則工作和事業都受到迫害。本來「造什麼因，受什麼果」，加害人不應該被保護或保密，但在資訊公開後，政府該怎麼合理處理，才不會造成社會更多的撕裂？