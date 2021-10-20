新北市議員葉元之近來接獲不少海外民眾陳情，指明年要回台灣過年，但已訂不到防疫旅館，內心非常著急。葉元之表示，中央及地方政府應盡早因應，千萬不要阻礙了國人回鄉過年的路。

葉元之表示，戶籍在新北市的洪先生指出，目前他在海外工作，因為要回家過年，這幾天透過網路訂防疫旅館，發現幾乎都被訂光，而且新北的防疫旅館是用代號，在訂房時無法第一時間了解是哪家防疫旅館，對選擇飯店也造成困擾。

另位在歐洲的黃小姐則說，全家準備回台過年，但從10月開始找防疫旅館，到現在全都是客滿，而且因爲有2個4歲小孩隨行，想申請一家一室，但不符一人一室原則，屬特殊需求，依規定必須先洽新北市政府關懷中心，取得同意後才能訂房。

黃小姐打電話詢問該中心後，卻被告知特殊需求必須在回國6至7周前才能申請，她擔心目前防疫旅館都已接近滿房，愈晚訂會愈訂不到房間，希望議員能向政府反映，讓規定有些彈性，讓他們能順利回家過年。

葉元之表示，經他詢問某位防疫旅館負責人，情況果然如陳情人所述，農曆年前後一星期，旅館均屬滿房狀態。這種情形相當嚴重，離過年還有3個多月，到時會有廣大海外民眾及台商回台，若防疫旅館現在就已不足，就會讓這些國人無法回國過年，提醒政府要提早因應。