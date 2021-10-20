議員認為，農民隨意丟棄確實不對，但環保局從8月20日至28日連續開罰，認為執法過當；環保局則回應，廢清法係屬行為罰，因此沒有連續開罰問題。（鄭俊雄提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣田中鎮一名老農民，因在住家附近丟棄垃圾遭環保居連開6張罰單，金額高達7200元，他向議員鄭俊雄陳情，議員認為，農民隨意丟棄確實不對，但環保局從8月20日至28日連續開罰，認為執法過當；環保局則回應，廢清法係屬行為罰，因此沒有連續開罰問題。

鄭俊雄說，在台灣一般來說要丟垃圾無非定點等待垃圾車，或拿到清潔隊丟棄，但許多鄉下巷弄街口時常會有民眾集中堆置垃圾習慣，雖維護環境整潔是民眾應具有的責任，但總是有清潔車無法進入或庄頭老人家聽到垃圾車卻追趕不及或摔倒等情事，然環保局不教而殺之，連開六張罰單，是政府缺錢還是酷吏，於情於理確實説不過去。

環保局廢棄物管理科長陳金蘭表示，田中鎮同安路380巷常有民眾隨意棄置垃圾，讓該處儼然成為地方髒亂點，當地民眾擔心有「破窗效應」向環保局陳情，因此環保局架設監控設備，透過科技執法來遏止民眾隨意丟棄垃圾，議員關心的案件並非針對性開罰，該點從8月4日至28日間，就開出13張的罰單。

陳金蘭說，環保局立場確實很為難，民眾陳情沒有第一時間處裡，反被民眾責備，隨意丟棄垃圾、廚餘還會有野狗啃咬，惡臭與髒亂的環境，確實會造成觀感不佳，老先生分別在20、21、23、24、27、28日遭依違反廢棄物清理法裁處，而廢清法係屬行為罰，因此沒有連續開罰問題。

陳金蘭強調，開罰老先生確實相當難為，但環保局也只能依法行政對行為人開罰，垃圾丟包問題層出不窮，民眾若真無法配合垃圾車時間，也能到清潔隊設置的定點收運點，或是直接拿到隊部丟置，環境整潔並非環保局、清潔隊的責任，需要你我共同維護，提升環境整潔。