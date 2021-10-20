好萊塢知名女星蓋兒加朵（Gal Gadot），2017年憑著電影《神力女超人》的超高票房而紅遍全球。而今年6月底剛晉升為3寶媽的她，短短4個月便火速恢復身材，近日她更獲得時尚雜誌的邀請登上封面，而凹凸有致的身材曲線，立即吸引網友的目光。

美國時尚雜誌《ELLE》於當地時間19日晚間，舉辦「好萊塢女性特輯」（ELLE Women in Hollywood）頒獎典禮，現場除了邀請到超模海莉鮑德溫（Hailey Bieber）、荷莉貝瑞（Halle Berry）、麗塔莫瑞諾（Rita Moreno）以及珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）之外，「神力女超人」蓋兒加朵也受邀出席領獎，現場眾星雲集。

而在典禮開始之前，蓋兒加朵也先前在個人的IG上公開她所拍攝的雜誌封面，照片中只見她穿著一件亮黃色的造型大衣，內搭平口高衩馬連身衣與黑色的透膚絲襪，大方展現凹凸有致的身材曲線；但翻到最後一張才發現她除了穿上鮮紅色的針織罩衫外，下半身疑似只剩黑色透膚絲襪，使性感翹臀與修長美腿一覽無遺，不少網友看到紛紛大讚「拍這照片時，應該剛生完沒多久，身材恢復的真快」、「雖然造型有點土，但姊姊依舊美美的」、「看到黑絲就受不了」、「長肉看起來更性感了」。

另外，由蓋兒加朵、巨石強森（Dwayne Johnson）以及萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的新電影《紅色追緝令》，原定在2020年就會上映，但受到新冠肺炎疫情的影響，使義大利的拍片行程被迫取消，直到去年9月才復拍，並即將在11月份於Netflix上映，讓粉絲們相當期待。