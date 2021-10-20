33歲的莊姓女子上網應徵會計助理，不僅被人事主管要求翻拍存摺封面上傳給公司，昨天更接獲指示請她將帳戶內剛匯入的55萬元提領出來，並前往台南市南區交給黃姓「裝修商」。莊女交款後猛然驚覺被當成詐欺人頭戶，經報警製作筆錄時，對方再度來電指示交款，警方將計就計順利逮獲黃男，全案正擴大偵辦中。

據查，莊女日前上網應徵會計助理，公司的人事主管打電話請她先加LINE等候通知，不久又要求她翻拍自己名下的3本存摺封面，上傳給公司。

昨天中午11點多，莊女突然接獲公司通知，指公司聘請裝潢工人到台南辦公室裝修，會先將裝修費用匯到她的戶頭，再請她領出來交給裝修商。

黃女不疑有詐，依指示分別前往銀行及提款機，領取14筆合計現金55萬8000元後，前往南區萬年路一處公園，交給63歲的黃姓男子。

事後，莊女猛然驚覺可能被利用作為詐騙人頭戶，於是前往市警六分局報案。

不料，員警筆錄才剛做到一半時，莊女又接獲公司指示，請她再領取2筆合計現金20萬元，再交給黃男。警方見機不可失，將計就計，請莊女假裝配合，再加派多名便衣警力埋伏，最後在新興路某超商前，將黃男逮捕到案。

黃男落網後告訴警方，他是第一次從台北南下擔任車手取款；但員警對他的說法存疑，將繼續擴大偵辦。

警六分局長陳錦文強調，不少求職廣告都潛藏詐騙危機，建議民眾尋找工作時，應優先透過政府就業服務中心或公部門、學校舉辦的徵才博覽會；同時，求職前也應主動蒐集求職公司的背景資料，並多方查證，或透過警政署「165」專線洽詢，如此才能避免上當被當成詐騙人頭戶。