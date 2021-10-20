65歲資深藝人澎恰恰，今(20日)和台商好友林先生出席代言簽約記者會，不過本來預計有9家廠商，現場只來6家，每家各100萬，共進帳600萬，林先生也表示「有3家臨時卡掉，說顧及企業形象，所以做了這個決定，很遺憾，要救人跟企業形象應該是沒什麼關係」。

澎恰恰因投資電影失利，欠下2.4億巨額債款，去年宣告破產，雖積極工作還債，仍還有2.2億債務，近日在台商好友的幫助下，順利接到多支代言，還幫他規劃還債計劃，喊話會在1年內還清，今兩人一起出席簽約記者會，公開代言和收益，有3家因顧及企業形象臨時喊卡，對此，澎恰恰則表示：「是我負面形象的問題」，他也對願意與他合作的廠商表示感謝，並強調，他會努力、快速把債務還清。

澎恰恰因拍電影欠下2.4億巨額債款，宣告破產。（圖／本報系資料照片）

而除了代言以外，未來澎哥的重心會放在PG talk、影集、商演活動等，表示已經談過了，收入會不錯，但也希望大家能支持，而林先生在說明代言進度的同時，也向外界呼籲：「千萬千萬不要再借錢給澎哥了」，強調借錢給他只會增加很多人的困擾，不如多給澎恰恰工作，讓他來賺錢還債，林先生也向債務人喊話：「也不要再逼他債了，沒什麼用」，強調私下討債只會影響澎恰恰的工作，會照澎恰恰進帳的收入就照比例分配（來歸還）。

林先生秀出合約書。(圖／鄭宜薰攝)

他也秀出合約書，上面有澎恰恰的指紋畫押，會替他開一個公開帳戶，未來所有賺的錢都會進到該帳戶中，林秉文也希望債務人停止網路的酸言酸語，「我們都已經很認真在做了，給澎恰恰一個機會，讓他趕快開始賺錢」。