櫃買中心20日表示，對晶宇生物科技實業公司（4131）違反規定處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，晶宇生物科技公司放棄參與認購重要子公司辦理之現金增資，致降低持股比例逾10％符合業務規則第8條之1規定，惟該公司未依規事先取得獨立專家意見書及未依時限辦理重大訊息公告，櫃買中心對該公司處以新台幣3萬元之違約金。