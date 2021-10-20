晶宇生技違反規定 遭處違約金3萬元 16:092021/10/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心20日表示，對晶宇生物科技實業公司（4131）違反規定處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，晶宇生物科技公司放棄參與認購重要子公司辦理之現金增資，致降低持股比例逾10％符合業務規則第8條之1規定，惟該公司未依規事先取得獨立專家意見書及未依時限辦理重大訊息公告，櫃買中心對該公司處以新台幣3萬元之違約金。 金宣虎聲明成渣男認證 50億代言費蒸發天價違約金曝光 莊豐嘉「為幽靈國慶生」 李永得表態不認同：由公視基金會評估處理 #晶宇 #櫃買中心 #違反規定 #違約金 #辦理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗要求潛在買家不得雇用花旗員工 金管會介入調查 14:502021/10/20 財經 全球逾6成國家鬆綁邊境 1圖秒懂各國入境規定 11:232021/10/20 生活 跨國婚媒常見地雷 私下仲介期約媒人紅包仍屬違法 09:002021/10/20 生活 宜蘭疑債務糾紛 開槍爆頭釀1死1傷 04:102021/10/20 地方新聞 今年社會責任債券累計發行132.9億元 11:122021/10/20 財經 搶粉絲洩對手性生活 「浪Live」女直播主判賠6萬公開道歉 12:032021/10/20 社會 雲豹甲車弊案判決出爐 中興電工老董判囚6年半 沒收犯罪所得逾21億 12:152021/10/20 社會 《櫃買市場》高端交易異常 櫃買陳永誠：觀察有違反內線法 12:522021/10/20 財經 《金融》現增募資准採總括申報制 1245家上市櫃公司受惠 08:032021/10/20 財經 基本生活費調升 4口之家明年省稅2000元 04:102021/10/20 焦點要聞 台糖土地標售 再創區域新高 04:102021/10/20 產業特刊 財經熱門新聞 日圓換匯價貶至23年新低 換5萬可多賺逾5800元 - 財經 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 欸…散戶畢業了！法人惦惦吃貨 這幾檔爆點浮現 - 財經 英特爾沒戲唱了！蘋果這操作洩未來戰略 台積電成大贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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