台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數，朱立倫下午在中常會下令，要藍營動員所有力量，支持刪Q罷免案。朱立倫強調，這是一場是非對錯的選擇，而非意識形態的對決，國民黨會全力支持陳柏惟罷免案。

被問到民進黨傾全黨之力挺陳柏惟，朱立倫在中常會前受訪表示，不要把任何是非對錯，變成意識形態的政黨對決，從頭到尾台中在地發起的是，罷免一位不符合民意、主張開放毒品，以及對台中空汙、開放萊豬議題讓民眾認為不適任的立委，藉由在地反對聲音轉換成為罷免的力量，就是民主的展現。

文傳會主委凌濤轉述中常會表示，朱立倫在會中裁示，希望所有朋友動員所有可能的力量，支持刪Q罷免案投票，國民黨一定會動員黨員，也希望發揮所有可能的力量。

刪Q罷免案進入最後倒數階段，刪Q總部預計在22晚間在台中市龍井區舉辦小型造勢晚會，據了解，國民黨將提供資源協助舉辦，而朱立倫22日白天也會到台中為罷免案催票，至於是否參加晚會，則尚未確定。

為了聲援刪Q罷免案，中廣董事長趙少康將於明天舉辦「罷免最民主」線上頒獎典禮，邀請國民黨立委江啟臣、國民黨副祕書長羅智強、台中市議員黃健豪、國民黨團書記長陳玉珍、新北市議員葉元之、台北市議員徐巧芯等人擔任頒獎人，頒發「最好吃萊豬獎」、「最撐香港台灣價值獎」、「最87政見跳票獎」等獎項，大酸陳柏惟這一年多來的作為。