百萬網紅YouTuber「小玉」涉嫌利用AI「Deepfake（深度偽造）」技術，將網紅、民代等女性公眾人物「換臉」製作色情片並銷售，引發各界關注。法務部強調將修法嚴懲，並將在1個月將修正草案送行政院審查。法務部已定於11月初邀集專家學者舉行「刑法研究修正小組會議」，針對性私密影像犯罪的加重處罰範圍及法定刑度，進行研商討論。

目前法務部檢察司已經廣泛蒐集深偽影片的犯罪態樣，以及外國立法例，將在下月初的「刑法研究修正小組會議」與專家學者進行討論，法務部「刑法研究修正小組會議」將綜合專家學者及各界意見，作為修法參考。

法務部認為，此種深偽影片透過網路流傳，讓假訊息散布，影響層面甚廣，從破壞個人名譽、恫嚇、假冒身分、詐欺、破壞商譽、影響金融市場，到操縱民主選舉結果，其破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，將加速修法腳步，朝向加重刑責方向修法，嚴懲不法。

法務部表示，法務部目前除積極研修有關涉及性私密影像犯罪的修正草案，並將深偽影片的犯罪態樣，廣泛蒐集外國立法例及各界意見後納入通盤考量，提供相關主管機關一併參酌，務求儘速完成相關法制作業。