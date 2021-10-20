保母涉虐死女嬰跪爬靈堂道歉 父親怒問真相：你沒掉1滴淚

高雄刺青師彫博指控，自己的11個月大女兒送到保母家3小時後，因腦出血、雙眼滲血送醫，最後因腦壓過高搶救無效身亡，質疑遭保母虐死，事後保母承認曾重摔過女嬰，但對方絲毫沒有悔意，也未曾到他們家道歉。彫博今天貼出影片氣憤大罵，保母與她丈夫到女嬰靈堂前道歉了，「去你X的，跪在女兒面前一滴眼淚也流不出來，過程、賠償多少都講不出來，去死一死算了」。

女嬰的保母今天中午由丈夫陪同，趴跪著到女嬰靈堂道歉，影片中，女嬰的家屬難掩憤怒情緒，對著2人痛罵：「妹妹，壞人來喔，記得去找他們。」彫博則對低頭不語的夫妻倆大喊：「沒有看到一滴眼淚，如果真的有悔意怎麼哭不出來，你們不用起來了。」女嬰母親也悲慟罵：「不要只會說對不起，你們是怎麼害死她的？」。家屬不停要求保母夫妻說出真相，但2人始終不發一語，任由家屬痛罵。

該保母與與丈夫今（20）現身到女嬰靈堂，一路跪著爬進場、不斷說對不起，但憤怒的家屬怒吼要求說出真相「我沒有看到一滴眼淚，你們不用起來」。（翻攝自臉書）

該刺青師臉書直指，「跪在女兒面前一滴眼淚流不出來，叫妳講過程妳也講不出來，問你打算賠償多少，你也不知道！X你娘！全家X一X算了」。（翻攝自臉書）

網友見影片也氣憤留言「保母根本不是來懺悔的，來裝個道歉的場面…」、「你們眼淚在哪裡？一點誠心誠意都沒有」、「旁人看了都想哭 他們一滴眼淚都沒有，根本就很有問題」、「看不出來他們有一點悔過心」。

回顧事發當日，女嬰14日上午10點58分到院急診，意識昏迷合併心搏過慢，緊急腦部電腦斷層顯示，左側大面積硬腦膜下出血和極度高腦壓併腦水腫及腦幹壓迫，進行腦部減壓手術，因病情嚴重治療無效，15日凌晨1點38分死亡，警方接獲報案後，由檢方會同法醫做相驗，發現女嬰遺體頭部有擦挫傷及皮下瘀血等傷勢，為求慎重，將另排定期日複驗。