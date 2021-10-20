台中市議員施志昌抨擊，排水問題與貴賓室卻根本看不到本壘板，專案報告隻字不提，只會粉飾太平。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕20日在議會對外埔國際壘球運動園區經費爭取，向立法院副院長蔡其昌表達感謝，都是有功人士。（盧金足攝）

台中市府興建全台第一座標準規格壘球運動園區，教育部同意補助1億2000萬元，包含1座國際標準壘球場，還有2000個觀眾席及附屬賽事空間，到底是誰的功勞？市長盧秀燕20日在議會答詢時表示，包括立法院副院長蔡其昌、議員都是有功人士，成就地方重大建設。

市議員楊典忠、施志昌等人關切該壘球運動園區缺失檢討與改善，楊典忠質疑這座國際壘球園區追加預算、延宕工期，但專案報告從頭到尾沒缺失、沒檢討、更不提改善。

施志昌批評，像是球員休息室，排水直接做在球員休息室旁，而球員休息室低於球場，如果遇到急降雨排水不及，是不是要直接淹到球員休息室裡？此外，記者席只有坐上排一排窗戶，當記者坐下以後根本看不到場內比賽，貴賓室雖然是做落地窗，但貴賓室卻根本看不到本壘板，專案報告隻字不提，只會粉飾太平。

楊典忠表示，專案報告寫完工日期2022年中下旬，地方都關注壘球場何時完工？提醒盧秀燕明年市長要競選連任，「如果沒有準時完工，妳會被三振出局」。

楊典忠指出，外埔國際壘球運動園區預算從2017年至2021年追加預算，總經費為2億6000萬元，蔡其昌在前朝就極力爭取鐵山營區，爭取中央經費補助的國際壘球運動園區，去年七月開工，原本預定今年底完工，但因為經費不足在上個月追加預算6000萬，工期將延後一年。

運動局長李昱叡表示，因為專案報告名稱是配合議會所訂，推動計畫會依照教育部體育署核定計畫完成，昨天下午到現場工地察看，大家關心需要施作的各工項都已納入追加預算需求，如有缺失要等到完工後，會按設計圖確實驗收，現全力預算到位工程加速推動。

運動局強調，打造第一座標準規格壘球運動園區，2018年提報計畫向教育部申請經費補助，原核定總計畫經費2億元，教育部同意補助1億2000萬元，設施包含1座國際標準壘球場、1座標準壘球練習場及停車場、周邊綠美化等設施，已依據教育部體育署核定的前瞻計畫持續推動。

另因疫情影響、原物料等建造成本上漲及預算不足等因素，市府今年陳報體育署爭取增加補助預算，但未獲通過，為加速建設推動，市府於今年度追加預算6000萬元，總計畫經費計2億6000萬元，並報體育署同意調整工程期程，預計明年6月底完工，市府將在工程完工驗收時確保設施完成。