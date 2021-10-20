「風速王」楊俊瀚今天在全運會男子200公尺賽場上跑出20秒72成績，擊敗台中市好手葉守博，在該項完成3連霸，並且包辦男子100公尺與200公尺3連霸，全運會生涯第10金順利入袋。

楊俊瀚在昨天準決賽跑出破大會紀錄成績，今天氣候稍有變化，加上葉守博一路強勢威脅，最終以0.32秒的些微優勢奪金。

楊俊瀚表示，東奧結束後才恢復200公尺訓練，時間雖然有點不足，但很快找回孰悉節奏與感覺，但由於有兼項，所以體能調節變得很重要。連續幾天高強度的比賽，讓楊俊瀚賽後氣喘吁吁的，等到緩了口氣後才接受訪問。

對於連霸問題，楊俊瀚並不知道自己在100與200公尺完成3連霸，「我不關心有沒有連霸，只關注能否跑出訓練成果，一旦過於關心就會失去的初心，這不是我想要的。」

男子400公尺跨欄決賽，東奧名將陳傑僅跑出49秒84，輸給桃園市選手彭名揚的49秒72，挑戰7連霸失敗。陳傑賽後感概直呼要退了「年紀大了，不服老都不行！至於是否退休還是要等到明年杭州亞運再打算。」