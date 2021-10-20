民進黨創黨主席江鵬堅。(圖／取自蔡英文臉書)

民進黨前主席施明德證實，民進黨創黨主席江鵬堅是調查局派到黨外長期臥底，過世前已特地向他告白且慎重道歉，引發各界關注。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，施明德的哥哥是江鵬堅監控的對象，這番話應更有可信度，但也讓自己更肯定江的人格，同時也憶起過去在民進黨中與江鵬堅互動的心路歷程。

游盈隆19日在臉書上表示，看到施明德前主席受訪時說：「江鵬堅是坦蕩蕩的告白，他相信，江鵬堅沒有害過任何人。」由於施主席的親哥哥「施明正」是江監控的對象，施主席這番話應更有可信度，也讓我更肯定江鵬堅的人格。

游盈隆回憶，江鵬堅是民進黨內人緣最好的人，黨內他幾乎沒有敵人，他的「一屆立委，終身黨外」、「不信公義喚不回」等簡單有力且感人的訴求，到今天，還有很多人記憶猶新。他渾身散發著反對運動者的魅力，堅毅、自信、從容，他總是面帶笑容，無私則是他最令人折服的特質。

游盈隆指出，1995年是自己和江鵬堅互動比較多的年份，一則是因為民進黨推動「社會大和解」運動，而自己是這份說帖的起草人，在某些重要場合需陪同黨主席出席並說明「社會大和解、政治大聯合」的原委；一則是有一次江鵬堅主席邀他和當時國民黨台北市立委候選人魏鏞，以及台大政治系教授明居正二對二辯論，引起小小的轟動。

游盈隆感嘆，自己的腦海中盡是江鵬堅瀟灑的身影，幽默的話語，在他身上找不到任何缺點，即便是在大老雲集，正在溝通的嚴肅場合，他突然起身一個箭步，接一通行動電話，大聲「喂」一聲，中斷會議進行，與會人士大笑，居然也化尷尬為歡喜，可見他人緣之好。那一晚，在北海漁村，施明德、林義雄、許信良、彭明敏、辜寬敏、陳繼盛、江鵬堅、邱義仁等等黨主席、派系領袖和大老齊聚一堂，面對面溝通共商台灣生存發展大計，「是我初入民進黨時極為美好的回憶之一」。