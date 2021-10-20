身體若出現不明瘀青，可能是健康警訊！屏東先前2名患者腹痛數天，且發現肚臍附近出現不明瘀青，就醫才發現竟是肝癌中、晚期，醫師對此提醒，不只肚臍周圍出現莫名瘀血要注意，肝臟若出問題，全身都有可能冒出不明瘀青。

YouTube頻道《健康2.0》指出，屏東有2名40、50歲的男子，先前出現腹痛症狀，且肚臍附近還有不明瘀傷，趕緊就醫檢查，才知道罹患肝癌中末期，且兩者都有喝酒習慣，就算有B肝病史也未定期追蹤，最終錯過黃金治療時間，醫師也透露，若出現肝腫瘤破裂的狀況，致死率達2至7成，最終2名病患也相繼過世。

肝膽腸胃科蕭敦仁醫師對此解釋，人類在媽媽肚子裡時，肚臍為臍帶連結的地方，後來形成圓形韌帶，根就位在腹腔中，圓形韌帶旁若是出血，可能就會沿著韌帶往上擴散，血也因此滲出，肚臍旁就會有出現瘀血狀況，而在臨床上，肚臍旁瘀血最常見的是「壞死性急性胰臟炎」，胰臟內有消化酵素，會將組織吃掉造成出血，再沿著圓形韌帶往上，同樣在肚臍旁形成瘀青。

蕭敦仁進一步說明，以上2案例是因肝腫瘤破裂出血造成問題，沿著圓形韌帶向上擴散，瘀血才會出現於肚臍附近。此外，肝臟若是不好，瘀血不只出現於肚臍，由於肝臟為製造凝血因子的主要器官，當出現肝硬化時，使脾臟腫脹，進一步將血小板吃掉，血小板數量一旦變少，凝血因子就跟著減少，身體各部位就會出現瘀血，有些患者甚至連刷牙都會流血，節目也指出，肚臍出現瘀青雖不一定是惡性腫瘤，但也有可能是其他內臟出血造成，因此要保持警覺。