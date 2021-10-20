「Market Flavor悅．市集」自助餐檯升級，推出時令海鮮、多款主廚特製熱食及每日限定甜點，讓民眾無限取用。（台北新板希爾頓酒店提供）

為迎合外食族喜好，搶攻美食商機，台北新板希爾頓酒店館內2樓「Market Flavor悅．市集」全日自助餐廳，即日起平日午晚餐期推出Semi Buffet半自助式餐點吃到飽，13道主餐從480元至1280元（服務費另計），其中更有多達8道不超過480元的主菜可供選擇，除了多款義大利麵，還有熟成肋眼牛排，餐檯也升級，推出時令海鮮、多款主廚特製熱食以及每日限定甜點。

防疫期間，除遵照防疫最高規範外，每人用餐均附手套、離席須戴口罩，讓消費者能安心享受在飯店用餐的儀式感。另外，即日起至11月30日，若消費者持乙張五倍振興券、任一面額，於平日用餐，2位大人同行、主餐價低者半價；雙人平日午餐，含服務費最低僅816元。

平日午晚餐餐期推出逾10道精緻主餐，首推超值480元的「明太子中卷奶油義大利麵」，選用日本進口明太子搭配濃郁奶油醬汁，為義麵控最愛。而980元的「德式豬腳佐酸菜」則將豬腿醃製後，入鍋油炸將皮炸至酥脆再爐烤，佐主廚自製酸菜，肉香皮脆。另1280元的「美國濕式熟成肋眼牛排佐香料海虎蝦」，主廚嚴選美國8盎司濕式熟成肋眼牛排，以高溫煎烤鎖住肉汁，肉質軟嫩，搭配巨無霸海虎蝦以香料醃製烘烤，可嘗其海陸饗宴。