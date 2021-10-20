民進黨創黨主席遭爆是「調查局臥底」 蘇貞昌：那個年代敢創黨多麼勇敢

行政院長蘇貞昌今天下午視察彰化鐵路立體化規劃和扇形車庫，對於媒體詢問林佳龍被點名選台北市長、陳時中選桃園市長，覺得適合嗎？蘇貞昌表示，對陳時中最好肯定是遵照指揮中心的規範指引，一起團結，把防疫做到更好。

蘇貞昌表示，陳時中帶領指揮中心，近兩年來把防疫做到全世界最好，夜以繼日、不眠不休，大家看到他這麼辛苦，也贏得社會的尊敬，才會有想讓他出來選這裡、選那裡。其實他現在最重要的，就是把指揮中心、衛福部的工作做好，也謝謝大家給他肯定、鼓勵。

蘇貞昌說最好的肯定、鼓勵，就是大家遵照指揮中心的規範指引，讓我們一起團結，把防疫做到更好，讓台灣不但能夠走出疫情，而且能提振經濟，讓台灣在全世界疫情舉世滔滔的困難中，成為幸福之地。

至於媒體詢問民進黨創黨主席江鵬堅被爆說是調查局長期臥底人員？蘇貞昌表示，台灣經過全世界最長的戒嚴，到今餘悸猶存。轉型正義在發掘真相，達到瞭解真相、和解、團結，一起向前走。江鵬堅是民進黨的創黨主席，在那個年代敢創黨，尤其敢擔任黨主席，是多麼地勇敢、多麼地不簡單，「江主席已經在天上，不能為自己講任何話，但我特別懷念他，肯定他所做的貢獻」。