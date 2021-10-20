中華電(2412)身為台灣電信業領頭羊，總經理郭水義今(20)日表示，中華電在5G策略上祭出打快、廣結盟兩大策略，也相信在5G AIoT科技浪潮下，結合台灣的優勢，將為台灣帶來最好的10年，甚至20、30年。

總經理郭水義今日參加科技論壇，暢談疫情後的數位轉型，以及中華電在5G的兩大重要策略，不單如此，郭水義更看好，在疫情常態下，5G AIoT科技浪潮，結合台灣絕佳地緣優勢，可望迎來最好的10年、20年、30年。

郭水義表示，中華電在5G的策略上，將聚焦打快、廣結盟兩大策略，因為台灣的網通廠具有硬體設備優勢，加上時間緊湊必須快打，因此，中華電積極擴大網路基礎建設後，加快和相關網通廠的整合。

再者，郭水義指出，5G與AI的結合將會有無限想像空間，但中華電兼顧各個層面，所以必須透過廣結盟，進而結合各行各業的專業技術，才能提升各自優勢，藉此打造垂直場，再迎向全世界。

中華電透過打快和廣結盟策略，搭上5G智慧應用，助力企業數位轉型，觸角延伸到智慧文教、智慧交通、智慧醫療、智慧巡檢、智慧農業、企業創新應用、開放網路驗證場域、智慧工業等八大項目。