桃園市中壢區13日有超商店員、顧客提醒顧客要佩戴口罩，但該顧客不聽勸告，反而動手打人，警方獲報趕往現場，但打人顧客已經離去。警方目前已經鎖定對象，通知到案說明。
中壢警方表示，13日23時30分許，接獲民眾報案，稱明德路上超商，有顧客及超商店員因提醒未戴口罩顧客要遵守防疫規定，但該未戴口罩顧客卻不聽勸說反而動手毆打顧客及店員。警方據報趕往，但該動手男子已離開現場，經警方調閱相關監視器畫面過濾涉案車輛，目前已鎖定犯嫌及車輛，正通知到案說明，另有關違反傳染病防治法部分將移請衛生機關裁罰。
桃園市中壢區13日有超商店員、顧客提醒顧客要佩戴口罩，但該顧客不聽勸告，反而動手打人，警方獲報趕往現場，但打人顧客已經離去。警方目前已經鎖定對象，通知到案說明。
中壢警方表示，13日23時30分許，接獲民眾報案，稱明德路上超商，有顧客及超商店員因提醒未戴口罩顧客要遵守防疫規定，但該未戴口罩顧客卻不聽勸說反而動手毆打顧客及店員。警方據報趕往，但該動手男子已離開現場，經警方調閱相關監視器畫面過濾涉案車輛，目前已鎖定犯嫌及車輛，正通知到案說明，另有關違反傳染病防治法部分將移請衛生機關裁罰。
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