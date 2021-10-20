石墻村的故事牆已成網紅打卡熱點。（明基基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉石墻村建庄至今已2百年，為結合數位與傳統，14年前由明基基金會輔導設置公館數位機會中心，以永續經營偏遠鄉村，以石墻村的豐富人文資源、農村景觀、全國唯一紅棗專業生產區等內容，榮獲首屆「TSAA台灣永續行動獎」，肯定明基基金會深耕聯合國永續發展指標SDG 4─教育品質的傑出成果。

石墻村是擁有2百年歷史的老村落，在國內普偏吹起農村再生的風氣下，2008年起，明基基金會執行教育部「數位機會中心輔導計畫」，服務新竹縣、苗栗縣15個鄉鎮的數位機會中心，石墻村也是其中之1，透過對偏鄉數位關懷，協助中高齡、原住民族、新住民、身心障礙者及婦女等群族，精進資訊學習與數位應用，提升小農數位行銷能力，並記錄地方人文地景故事。

公館鄉石墻村數位機會中心，與苗栗縣政府、專家學者、社區協會、耆老村民討論在地需求與發展潛力，在從學習開始，將數位科技融入生活，引導石墻村民運用數位工具改變生活，建立小農故事、提升在地紅棗、芋頭、稻米的經濟產值。

2018年，石墻村獲得農委會「第1屆金牌農村競賽」銀牌獎，負責輔導的明基金會更在今年榮獲首屆「TSAA台灣永續行動獎」，成功展現企業與農村合作案例。

明基基金會執行長陳哲妮表示、多年來教導石墻村民善用數位工具，以影像力培養、農村美感及數位行銷作為主軸的長程學習計畫。2020年，以建庄二百年紀錄片《石圍墻村語》故事為架構，村民協力完成「石墻村故事牆」，藉由《走入故事的AR擴增實境視界》虛實整合，影像藝術轉譯石墻村文化源流，不僅成為旅人打卡拍照景點，帶動經濟活動，行銷曝光石墻村的紅棗、芋頭、稻米產業。此案例入選教育部亮點成果，成為數位創新典範，將石墻村的墾拓文化、人物故事在島嶼臺灣放送傳遞。

榮獲獎項肯定，明基基金會更有信心將公館DOC／石墻村的創新輔導經驗，藉由學習模式與流程制度，協助其他縣市社區團體盤整地方特色資源，確立數位學習需求，在資通訊蓬勃發展大環境中，同步實現數位豐沛能量，貢獻集團力量，擴大社會共融影響力。