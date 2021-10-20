中央昨公開第12輪6都疫苗施打量能，其中台北市量能僅4成多，慘居未位，台北市長柯文哲20日赴市議會報告預算時表示，中央本次接種第1階段開41萬、第2階段開18萬，分配不夠平均，他猜中央是想拚10月份疫苗覆蓋率到70％，「也許要這樣才能解封還什麼，我不曉得。」

北市議員徐巧芯首先質詢指出，第12輪疫苗開放的名額比過去多，為何不增加全市疫苗施打點，柯說這有2個選項，分別是增加接種站、提高單一接種點的量能，但徐反問，同樣面臨這種情況的新北市卻能安穩度過，主因是他們到現在還在找診所來施打疫苗，倘若無法這樣做，就要將各接種的量能、接種人數再打開，但北市2種方法都沒有，自然會出現這問題。

徐巧芯批評，她了解醫護辛苦，也認為中央和地方溝通出問題，但徵解點在於，如果各縣市面臨同樣問題，但新北做得到，台北做不到就會被檢討，柯則說中央第1階段開41萬、第2階段開18萬很不平均，如疫情不緊急，2階段應該拉平才對。

北市議員汪志冰接著追問，中央說北市在6都施打能量殿後，未來會有改善計畫嗎？柯無奈回應，只要不要第1個禮拜開41萬，第2個禮拜開18萬，這整人嘛。汪接著說「所以你認為中央真的是給你穿小鞋？」柯則笑說，沒有啦，只是覺得為何不2個階段都分配30萬就解決了。

汪繼續追問，為何中央要這樣做，柯直言「我猜要拼拚10月份疫苗覆蓋率要70％，也許要這樣才能解封還什麼，我不曉得。」汪也詢問，既然北市說中央2階段的量不均衡，未來是否應配合縣市能負荷的量來做？黃表示「最好是這樣」，柯也擔保會回去檢討，看怎麼和中央溝通。

此外，由於台北市醫療量能亮紅燈，中央下令加開5接種點替民眾施打疫苗，議員游淑慧對此批評，中央動員三總、榮總協助接種，但這他們原本就是協助北市來打，難道是這次拒絕幫北市施打嗎，衛生局長黃世傑則說，也不是拒絕啦，但我們要求他們就做不出來，現在是中央特別下令。

但游淑慧揶揄，他們說盡力了，現在又可以開4萬量能，那就是之前對北市不老實，等到中央下指令才加開，這就是給你穿小鞋、設陷阱。柯則回應，以第11期為例，我們開得量能就比中央配得疫苗多了5萬，等於浪費5萬人次，每個醫院都在抱怨，才會將名額緊縮，但叫他動員還是可以動員。

北市議員秦慧珠則說，她認為北市府應和中央溝通，不應打5天就結束，應永遠維持，衛生局長黃世傑對此擔保「會去協調」，秦又追問，若中央不願配合，北市是否會和台大、三總合作，蔡炳坤則說「我們會來努力，可以」。