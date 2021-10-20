業者展現拿手廚藝，以各自擅長手法，重新演繹粄食，讓客家粄條融入不同料理風味。（林和生攝）

集合客家粄條、台式粿仔及越南河粉碰撞出的屏東粄條文化節，將於23日在屏東公園及30日在潮州泗林健走步道盛大舉辦，期待藉由年度客家美食盛宴，廣邀全台民眾一起到屏東作客。

屏東縣副縣長吳麗雪指出，粄條及粿仔同屬庶民小吃，陪伴不少民眾成長過程，也是大家為生活奔波後得以溫飽的重要美食，若加上屏東不少越籍新移民帶來的越南河粉，3種類型相似的米食料理，近幾年已在屏東碰撞出燦爛火花。

粄條不僅是傳承客家的常民美食文化，並以節慶活動方式，讓更多民眾認識南部六堆客家，不少客家業者藉由文化節活動，展現拿手廚藝，包括客家餐廳、海鮮餐廳、泰式或創意眷村菜等不同風格料理，以各自擅長手法，重新演繹粄食，讓客家粄條融入不同料理風味。

屏東縣政府客務處長陳麗萍說，今年適逢六堆300年，是一個歷史里程碑，考量文化傳承與推廣最平易近人的方式莫過於以美食作為傳遞媒介，透過街頭巷弄的常民料理，讓更多民眾進一步了解粄食源於客家先民生活、歲時祭儀及風俗相互交融出獨特的飲食文化。

陳麗萍也強調，屏東平原不僅滋養客家、閩南、原民與新住民等多元族群，也互相交織出多元的飲食文化，今年特地邀請在地不同族群社團共襄盛舉，端出既熟悉且熱情的媽媽口味，象徵屏東土地上多族群意象。

希望全台民眾安排假期來趟屏東粄食之旅，活動現場可以吃飽也能吃巧，以實際行動支持店家，遍嘗粄食好味道，更期盼讓庶民美食產業化、提升產業競爭力，藉此帶動縣內觀光商機。