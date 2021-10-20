嘉義市去年舉辦線上跨年晚會，市長黃敏惠線上與民眾倒數跨年。（嘉義市政府提供）

嘉義市今年停辦國際管樂節、跨年晚會，市府文化局長盧怡君表示，參加跨年活動的族群接種疫苗不普及，為避免群聚決定停辦這2項大型活動，但台灣設計展除了靜態展場，也會有動態的藝文表演融入「倒數」的儀式節慶感。

盧怡君表示，嘉義市政府主辦今年台灣設計展，將於12月23日開幕，目前疫情趨緩，最近周休假日及連假嘉義市人潮爆多，設計展仍以吸引400萬人次人潮來嘉為目標做規模，主展場有嘉義文化創意園區、嘉義製材所、嘉義舊監。

盧怡君指出，台灣設計展展期至明年1月2日，已橫跨聖誕節、跨年連假，雖然停辦國際管樂節、跨年晚會，但設計展會結合表演活動，用另一種方式來「倒數」，讓民眾仍有跨年的儀式感，迎接2022年。

盧怡君表示，每年12月舉辦的國際管樂節，今年因應防疫決定取消，但有部分標案已發包，將爭取保留這筆2000萬元預算，留待2022年擴大舉辦30周年活動，而今年跨年晚會500萬元預算也希望能爭取到議會同意保留，以利明年跨年晚會有更澎湃的卡司來吸引人潮。

嘉義市政府交通處表示，因應台灣設計展帶來大量車流人潮，初步規畫在湖子內、北港路貨轉中心、世賢路、大雅路等外圍區域設接駁站，外地車停在外圍，搭接駁車進入市區。

市府交通處表示，嘉義市目前路邊停車位約有2400多個，公有停車場及民間停車場的停車位約有7000個，提供大型活動來嘉遊客的停車能量有限，因而規畫辦理招標委託民間運輸業者，以接駁車方式來紓解交通。