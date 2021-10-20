大陸新一波新冠疫情持續擴大，上海自駕旅行團群組蔓延至北京。該旅行團傳播鏈到過的省市區，今（20日）通報再多10人染疫，3人屬無症狀感染者，其中2人到過北京頤和園遊覽。由於內蒙古前一日通報的2例初步染疫個案最終未有確診，群組關聯感染個案至今增至34人，群組感染源頭尚未查出。

河北今通報，刑台市當日新增的2名無症狀感染者，上周四（14日）曾偕另外1人，前往北京豐台區確診病例徐某，位於恆富中街的家中留宿。徐某上周六（16日）從甘肅返回住所，4人周日到過北京頤和園遊覽。翌日，徐某以外的3人乘搭列車返回刑台市。通報指，徐某為其中一名新增染疫者的表哥。

貴州今通報，遵義市新增1名無症狀感染者，患者曾與遵義市前一日的確診者，同團在重慶黔江區旅遊。甘肅同日通報新增4例本土病例，其中3人來自蘭州市，1人來自張掖市，均曾密切接觸自駕團群組早前確診患者。

寧夏今通報新增3例本土病例，其中2例來自吳忠市，患者曾隨吳忠市前一日確診者旅遊，包括到位於內蒙古阿拉善盟額濟納旗的桐楠閣餐廳用饍。其餘1例來自銀川市，患者上周六在金鳳區親水宴會中心一場婚宴擔任侍應。期間，自駕團群組最初感染的8人之一到過該中心用饍。

大陸國家衞健委今通報，前一日新增30例確診病例，包括17例本土病例。14例為上海自駕旅行團群組已通報病例，其中5例來自內蒙古阿拉善盟，4例來自甘肅蘭州市，1例來自北京豐台區，1例來自貴州遵義市，1例來自陝西西安市，1例來自寧夏吳忠市。其餘4例本土病例與自駕團群組無關，3名患者來自內蒙古錫林郭勒盟，1人來自雲南德宏州。

此外，大陸前一日新增22名無症狀感染個案，4人為本土病例，其中2人來自甘肅蘭州市，為自駕團群組已通報病例，經修正為無症狀感染。其餘2人來自雲南德宏州，與自駕團群組無關。至於大陸前一日新增的13例境外輸入病例，為上海7例，廣東3例，福建、河南和陝西各1例，同日新增18名境外輸入無症狀感染者。