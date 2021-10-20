大聯盟季後賽的投手調度愈來愈「靈活」，投手的負擔愈來愈大，業界超級經紀人波拉斯(Scott Boras)批評這種行為可能帶來的不良後果。波拉斯對《今日美國》指出這類的情況正在傷害棒球，「聯盟總裁辦公室與球團老闆應該立即考慮增加隊伍人數，以減輕投手負擔。」波拉斯認為季後賽名單應該從26人擴充到28或30人，「總裁必須明白一切還沒回到正軌，我們仍身處疫情之下。」

太空人總教練貝克(Dusty Baker)比喻說，本來是跑馬拉松的人突然被叫去參加短跑，這樣一來一回可能就容易受傷。去年是縮水的60場例行賽，本季回復162場，接著又打高強度的季後賽可能令球員難以適應。特別是「先發變牛棚、牛棚扮先發」的調度更是辛苦，道奇王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)即是受害者，他對巨人G5擔任終結者投13球，接著對勇士G2先發投到79球就沒力，這大概也是波拉斯不滿的原因之一（薛爾瑟是他的客戶）。

名人堂投手佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)推文寫道：「薛爾瑟擔任救援投手所消耗的體力以及舟車勞頓，最終還是讓他付出代價。他從未擔任過救援投手，先發投手自有另一套不同的身體和心理準備。」季後賽各隊因為謹慎而提高換投頻率，對此波拉斯的建議是讓每隊在季後賽增加幾個名額，避免投手在密集出賽中受傷。