台中市警第二分局20日下午於台中科技大學舉行「前進校園 、學生安全駕駛體驗有感」活動，加強大學生安全駕駛觀念，現場讓大學生了解「機車騎乘安全防禦駕駛」的知識，透過「人與人的體驗式」，進行交通安全教育，建立交通學生防禦駕駛概念。

警方指出，根據國內交通事故統計，近年來每年9月開學後到年底，全國交通事故死傷人數中，以年輕人騎機車的死傷人數居多，警方提醒以機車代步為主的大學生更要重視交通安全，小心駕駛。

10月是全國交通安全月，「HONDA TAIWAN安駕中心」的安全駕駛員，現場以互動體驗的宣導方式，於19、20連2天在中國醫藥大學、國立台中科技大學舉行大學生安全駕駛體驗活動，讓學生能明白騎乘機車所面臨的危險因子，進而強化自身安全駕駛習慣。

活動以「遠離大型車內輪差」、「防禦駕駛」為講授主軸，課程中「機車直線安全剎車」、「駕駛姿勢」、「行車安全觀念」等知識，並透過模擬及實境體驗互動，將騎乘機車需注意的安全事項及周遭環境潛在影響行車安全等安全駕駛觀念帶入。

台中市警第二分局分局長陳家銘表示，機車體積輕巧且機動性高，屬「高危險的交通工具」，許多人喜歡享受騎乘當下的快感，若安全觀念未充足，也增加事故風險；除了交通執法外，並透過深入校園宣導交安，建立正確駕駛觀念，減少交通事故發生。