國民黨北市議員陳重文20日質詢，台北市長柯文哲堅定表態挺北市副市長黃珊珊選2022台北市長，但假如民進黨立委高嘉瑜也被提名要選，2個女人的戰爭要挺誰？柯說，高沒說要選，她都怕被民進黨開除，怎還會被提名？高這次不會選，下次再說。

陳重文問，柯到底要幫黃珊珊拉藍的票還綠的票，會支持黃珊珊還是高嘉瑜？柯說，對，會堅定支持黃珊珊，但他其實藍綠兩邊都有朋友，要拉中間的票，而高這次沒說要選，下次再說，高都怕被民進黨開除了，這次怎可能會被民進黨提名？