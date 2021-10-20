疫情趨緩，配合中央防疫措施，台北市政府20日宣布，即日起，開放學校室外體育課程、拍攝畢業照及教育盃觀賽，如符合相關防疫規定，得暫時脫下口罩。

教育局指出，室外體育課程如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩，停止運動後應即戴上口罩；室內外拍攝個人或團體照時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩，拍照結束應即戴上口罩。

對於教育盃賽事防疫指引，教育局表示，每位選手以1位家屬入場觀賽為原則、團進團出，賽後20分鐘內離開比賽場所。選手、教練、裁判、隊職員、工作人員、選手家屬應具有下列健康證明之一者，包含接種第一劑新冠疫苗滿14天以上之證明、確診者之康復證明或解除隔離通知書、7日內之居家快篩陰性或PCR核酸檢測陰性證明。

教育局強調，賽事需實名制、體溫量測、單一出入口、團進團出；容留人數為室內80人，或室內超過80人容留人數符合室內空間至少1.5米／人，室外上限維持為300人，並設置預備區、比賽區及休息區等3區分區分流，全面禁止飲食，可喝水；除上場比賽球員及執法裁判員外，其餘人員一律全程配戴口罩。