台東市民代表會20日舉行第3屆第6次定期會。（蔡旻妤攝）

台東市民代表會20日舉行第3屆第6次定期會。（蔡旻妤攝）

台東市民代表會20日舉行第3屆第6次定期會。（蔡旻妤攝）

台東市長張國洲20日在台東市代表會進行施政總報告，強調疫情期間公所仍積極建設，分別爭取前瞻進行各市區道路改善工程，提升居民的生活品質，而火化場修建工程預計明年完成。此外也規畫建置樹籍管理系統，將為全市3萬5000顆樹木建置名牌及編碼，利於管理。

台東市民代表會20日舉行第3屆第6次定期會，由張國洲進行施政總報告，他說，疫情嚴峻，但是台東市的建設未曾停下腳步，積極爭取前瞻計畫2億7295萬元，分別進行連航路暨民航路人本環境改善工程、永安街及南一街周邊道路改善工程、寶桑路暨精誠路周邊巷道品質改善、市區道路品質提升計畫及正氣北路暨南島大道延伸路段人行步道周邊道路改善工程等，提升居民的生活品質。

張國洲說，總工程經費1億7295萬元的火化場修建工程，目前已完成空氣污染防制設施的搭建，火化爐具更新、撿骨室等陰陽分離設施已進行建照申請中，預計明年可順利完成相關建設。他強調，2021年是嚴峻且備受挑戰的1年，公所在防疫期間，仍持續進行「路平、燈亮、水溝通」的基礎建設，大幅改造破損路面及老舊水溝，逐步讓台東市成為宜居的幸福城市。

此外，在施政創新作為方面，公園路燈管理所計畫已規畫樹籍管理系統建置，將全市5000株喬木及3萬株灌木進行樹名名牌建置，讓市民朋友可以了解路樹樹名，並設置路樹編碼，方便管理及維修使用。

另外，新冠肺炎疫情在今年5月中旬來得又急又猛，考驗台東市公所的應變與危機處理能力，公所與台東縣府及軍方合作進行全市消毒作業，也偕同縣府進行公有市場的防疫措施，因疫情取消的馬卡巴嗨系列活動經費，則改為採購額溫槍、口罩、酒精等防疫物資分別送至22個部落，保護各族群族人的健康，部分經費進行部落活動中心或聚會所急需的設施，以保障族人有安全的活動場所。