文化部今（20）日辦理藝FUN券第二週抽籤。記者會在義謙法律事務所律師宋易修見證下，由文化部文創發展司長江清松、高雄市政府文化局長王文翠、台南市政府文化局長葉澤山抽出。（陳信翰攝）

文化部今（20）日辦理藝FUN券第二週抽籤。記者會在義謙法律事務所律師宋易修見證下，由文化部文創發展司長江清松、高雄市政府文化局長王文翠、台南市政府文化局長葉澤山抽出。（陳信翰攝）

繼上週抽出81萬首波藝FUN券得主，文化部今（20）日辦理第二週抽籤。記者會在義謙法律事務所律師宋易修見證下，由文化部文創發展司長江清松、高雄市政府文化局長王文翠、台南市政府文化局長葉澤山自樂透機內00~99共100個數字，依序抽出數位券中籤號碼為身分證尾數78、00、39、22、61、23、15；紙本券中籤號碼為身分證尾數37、76、31、06、51、65、81，總計抽出60萬7834位數位券、15萬2525位紙本券，合計76萬359位藝FUN券得主。

今日記者會上高雄市及台南市政府分別帶來推薦景點及優惠訊息，包含高雄市加碼推出民眾以藝FUN券或五倍券到藝FUN店家消費滿500元，可兌贈高雄券100元；推薦景點則有駁二藝術特區、打狗英國領事館、鳳儀書院，以及高雄最富特色的眷村民宿、即將開幕的高雄流行音樂中心等。

台南市則推薦最美博物館之稱的奇美博物館，現有來自英國V＆A博物館的蒂姆‧沃克特展，使用藝FUN券享兩人同行600元的門票優惠；十鼓文創園區提供五倍券、藝FUN券門票享95折；此外，只要在台南市使用藝FUN券消費，即有機會抽中免費參觀最夯的斯卡羅拍攝場景－岸內糖廠影視基地。文化部表示，各項優惠也將陸續公告於「藝FUN NEXT」官網及APP。

文化部表示，尚未登記加碼券者，仍可至五倍券官網登記參加後續梯次抽籤；想要加入藝FUN店家者可至「藝FUN NEXT」官網註冊。有關登記、中籤簡訊問題，可撥打1988專線洽詢；有關藝FUN券使用、APP操作，可洽02-7717-9720，服務時段皆為早上8：30至下午6：30（週一至週日）。