今年鯉魚潭紅面鴨活動，將有精采音樂水舞秀，吸引夜間遊客欣賞。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

疫情趨緩後，讓觀光業逐漸看見復甦曙光，花蓮縣府下半年加碼持續推出旅遊活動，已經邁入第9年，今年確定續在鯉魚潭舉辦「2021花蓮紅面鴨歡樂派對盒」，將新增花蓮縣鳥朱鸝、鯉魚潭部落守護貓頭鷹等大型裝置藝術玩偶，10月30日開幕晚會除了舞團、絢麗水幕演出，並施放星空煙火秀，期待遊客到來。

縣府觀光處長張志翔表示，邁入第9年的紅面鴨活動，已成為遊客到花蓮必遊的年度大型活動，至今累積超過500萬人次造訪，並帶動周邊觀光商機。疫情解封後，今年活動確定10月30日至11月28日登場，將以更精彩的活動，帶給民眾融合藝術、創新的視覺饗宴。

縣府說，白天音樂水舞表演外，水面上有15米巨型紅面鴨隨音樂噴泉律動、飛天朱鸝及貓頭鷹等大型裝置藝品供遊客互動打卡，夜間造型燈飾將照亮鯉魚潭，讓今年鯉魚潭紅面鴨有不一樣亮點。

為配合5倍券及帶動商圈周邊商機，將與鯉魚潭周邊近40間店家合作，推出30萬元「消費券」，遊客只要完成指定任務，即有機會抽中消費券及多項精美小禮；也可於花蓮觀光粉絲團FB指定貼文完成線上任務，可抽手機、電動車等大獎。

「紅面鴨歡樂派對盒」每日上午10時至下午17時「音樂水舞秀」；晚間18時30分至21時演出「水幕光影秀」；每週五、六、日晚間19時30分及20時30分安排水上劇場主秀。每周一、四間19時則有小朋友們喜愛的YOYO家族見面會。

張志翔說，10月2日至31日在花蓮瑞穗溫泉區和安通溫泉區推出「太平洋溫泉季」，並在溫泉區設置雙光影主題展區，活動開始至今已逾2萬人次遊客造訪；圓規颱風豪雨過後的週末，有3000人次以上遊客湧入雙光影展區，溫泉區旅店住宿率也達8成，觀光業逐漸復甦。

他說，緊接著，11月鯉魚潭「2021花蓮紅面鴨歡樂派對盒」及年底連嗨6天6夜的「太平洋觀光跨年節演唱會」，讓旅客在旅遊旺季、淡季時都能走訪花蓮，體驗山海美景文化。