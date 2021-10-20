民進黨立委黃國書日前「被迫」承認曾當過國民黨線民、民進黨前主席施明德在媒體求證下，證實創黨主席江鵬堅是調查員，卻引發駐日代表謝長廷今在臉書反駁、稱江鵬堅非臥底。對此，施明德的妻子陳嘉君今也發文表示，江鵬堅臨終前選擇「坦露自己」是件了不起的事，她讚江鵬堅做的事決，正是轉型正義的典範，歷史真相不如人願，可也無法更改。她也公開喊話，任何對施明德先生不實的誹謗或侮辱者，請準備付出法律代價。

民進黨創黨黨主席江鵬堅被爆是調查局臥底，謝長廷為此發文反駁。圖右起為姚嘉文、施明德、黃信介、江鵬堅。（圖/本報資料照片）

謝長廷今天在臉書發文反駁施明德說法指出，施明德的說法不是事實，江鵬堅從沒有去調查局工作；江已經過世，還活著的朋友有義務替他澄清。謝長廷指出，台灣戒嚴時代，人性普遍扭曲，有很多醜陋一面，不論哪一黨的人，包括一些道德魔人，但是只要沒有害人，都是「醜而不惡」而已，如還能在緊要關頭救人或救台灣，那就是醜陋的高貴面，台灣文化要從醜陋中發現台灣人性高貴善良的一面，才能建立自信和驕傲。

駐日代表 謝長廷。(圖/本報系資料照片)

陳嘉君今(20日)在臉書發文談及江鵬堅，她表示，江鵬堅先生在美麗島時代的調查局特務身份，是2000年間他本人在過世前，親自向施明德先生表白，並在數日後派司機將「證物」交還給施明德先生，該證物為江在情報工作期間透過間諜手段取得之私人物件等，物件上蓋有當時總政治作戰部主楊亭雲的章。

陳嘉君提到，證物包括1978-1979年間關於黨外助選團和黨外總部的開會紀錄、文告、宣傳品、草稿等等諸多珍貴史料。依此，後由黃惠君女士所領導的美麗島口述研究小組成員編輯整理相關資料，交由國史館於2001年出版《戰後台灣民主運動史料彙編（三）1978-1979 從黨外助選團到黨外總部》。陳嘉君強調，特務身份在任何時代與國家都是非常敏感的，特別是執行臥底任務的特務，怎會對身邊的家人、朋友、同事暴露呢？

對於江鵬堅為何選擇向施明德先生坦白實情，並將能證明自己身份的證據交還施明德，陳嘉君認為，這只有江鵬堅自己知道。她說，有部以東德特務為背景的電影《竊聽風暴》，也許能供大家參考；施明德為美麗島事件坐牢期間，江鵬堅奉命監視施明正，經常與施明正談天、喝酒、禱告，陪他畫畫寫作，看著他為支持施明德而絕食致死。對於這些過程，她請台灣人自己想想。

對於江鵬堅臨終前選擇坦露自己，陳嘉君說，這是件了不起的事。像一個罪人向神父告白懺悔，獲得心靈的平靜。歷史真相不如人願，可也無法更改。台灣社會要學習的事，是如其所如的接受歷史真相。想要否認令人難堪的真相，正如同不得已做了爪耙子的人一般懦弱。

陳嘉君也稱讚江鵬堅，他是一個勇者，不是爪耙子，他是一個正式的調查局幹員，他為他的人生負責，在時代更替之後，他選擇自己坦露自己的身份。他做的事，正是轉型正義的典範。

最後，陳嘉君強調，針對江鵬堅一事，謹作以上說明。任何對施明德先生不實的誹謗或侮辱者，請準備付出法律代價。