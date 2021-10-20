八點檔女星梁家榕出道超過20年，外貌幾乎沒有太大變化，是演藝圈著名美魔女，近期在《天之驕女》飾演暖心媽媽角色，讓她有最美媽媽稱號，今(20日)她透露打了BNT第一劑，沒想到反應超乎她的想像，讓網友也安慰她「代表你年輕身體健康」。

梁家榕透露本來覺得自己年紀應該不會太嚴重，不過打完1小時就開始有疲倦、頭漲漲的感覺，4小時就頭爆痛，第二天還加上反胃、輕微腹瀉，手臂的疼痛、身體酸痛、輕微發燒她通通中獎，讓她整整2天只能在床上滾，且一定要吃止痛藥，並詢問大家「有人打第一劑bnt也跟我一樣超難受的嗎？」

對此，陳小菁也表示自己打AZ頭也無敵痛，粉絲也安慰她「代表你年輕身體健康」，並要她多喝水、多休息。而幾乎脂粉未施的她，素顏皮膚緊緻，臉上根本沒有皺紋和瑕疵，50歲看起來像少女，也讓網友讚嘆不已。

梁家榕當年以花系列《太陽花》惡女「趙士芬」一角爆紅，近年轉戰八點檔，精湛演技讓她再創事業高峰，凍齡美貌更是引發網友熱議，而她和男友交往10多年，自許「不婚主義者」，覺得情侶狀態也很好，沒想結婚，而她雖然喜歡小孩但並不想生小孩，因為覺得生小孩後會失去自己，希望能多愛自己一點。