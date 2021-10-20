生華科(6492)下午舉行法說會，全球面對新冠病毒不斷變異，公司開發中抗新冠藥物Silmitasertib(CX-4945)治療中症患者二期臨床試驗數據摘要顯示，接受Silmitasertib治療組患者達到康復時間的中位數為6天，對比接受標準療法/支持性療法的對照組中位數為14天，Silmitasertib治療組以大幅優於對照組133%的數據，達統計和臨床上顯著差異，這項二期IND-IIT試驗數據的有效性，等同一般商業IND，可用於未來新藥查驗登記，因此生華科除了將積極爭取如美國國衛院NIH的大型臨床合作，對於國際藥廠的授權或共同開發持開放態度，目標希望加速Silmitasertib早日上市，為終結全球新冠疫情提供有效藥物。

生華科總經理宋台生表示，據數據分析結果，10位治療組患者在療程中都只有接受Silmitasertib單藥治療，並未接受其他療法，而對照組患者接受標準療法中，包含獲EUA治療中症藥物如地塞米松以及抗體療法等。因此臨床結果可視為Silmitasertib大幅優於對照組中的EUA藥物，也提供未來Silmitasertib可單獨使用或和其他療法合併使用的開發方向。此外儘管全球疫苗接種率持續提升，但突破性感染的比例也不斷攀高，這將是新的治療需求領域，期待Silmitasertib在突破性感染也能發揮治療潛力。

在美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構(CARE)負責執行此項二期臨床試驗的Chris Recknor醫生表示，由於目前新冠中症療法都是靜脈注射，需要進入醫療機構增加風險，全球迫切需要在家就可以進行治療的口服藥物。對這項研究成果深受鼓舞，衷心希望Silmitasertib能夠開發成功，對控制新冠疫情產生深遠的影響。