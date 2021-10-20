電源暨能源管理廠台達電(2308)於首屆「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」中以「互聯生智園區」為主題，透過應用情境方式展出創新節能的智慧移動相關產品與解決方案，展區運用實際車體呈現台達電動車動力系統與車載電力管理系統、車用風扇與散熱管理、車用被動元件。

台達電在「台灣國際智慧移動展」展出領先業界的電動車車載電力控制及動力系統，包括：驅動馬達(Traction motor)、馬達驅動器(Traction inverter)、整合型直流電源模塊及雙向車載充電器(Combo on-board charger)、電池功率適配器(Battery junction box)，以及應用於電動車空調、訊息娛樂及先進輔助駕駛系統(ADAS)的風扇與散熱管理，其高效率與輕量化設計可滿足電動車之需求。

台達電執行長鄭平表示，國際能源署(IEA)指出，交通排放佔全球與能源相關碳排放量的23%，交通運具的電動化與效率提升，是將升溫控制在1.5度C的重要減碳作為。台達以「環保 節能 愛地球」為經營使命，2018年即已宣布響應國際電動車倡議EV100，成為台灣第一家及全球第一家電動車能源基礎設施提供者的會員，今年3月也宣布全球廠辦將在2030年100%使用再生電力(RE100)及達成碳中和。

鄭平指出，早在2008年就憑藉著電力電子的核心技術，成功開發包括電動車動力系統與關鍵零組件，目前已為全球主要汽車品牌Tier 1供應商。同時車內的資訊、娛樂、空調、照明等許多系統也採用了台達的散熱方案及微型被動元件，車外的電動車充電技術，更整合再生能源、儲能系統及能源管理，打造具備微電網概念的充電基礎設施，讓電力使用與調度更有效率，邁向永續發展的智慧城市。

台達電也同步展出對電動車普及扮演關鍵角色的電動車充電解決方案，包括：可在10-15分鐘充電解決跨縣市中長途里程焦慮問題的350kW及200kW快速直流充電樁，以及可供居家、社區充電使用的17.6kW輕巧型AC MAX交流充電樁；此外，台達也導入能源管理概念，推出整合儲能、太陽能與電動車充電的能源基礎設施解決方案，其中V2X雙向電動車充放電樁可將電動車變成供電來源之一，根據不同電力需求與用電策略控制並調度能源。

台達品牌長郭珊珊表示，今年在E-Mobility展覽，我們以最新落成的台達中壢五廠為藍本，打造智慧能源園區應用場景，將具備微電網概念的電動車充電基礎設施呈現給觀展者，也首次透過展覽展出台達電動車關鍵零組件、動力系統、風扇及散熱管理系統，希望透過E-Mobility展覽將台灣電動車產業推向國際，共同扮演全球電動車供應鏈中的關鍵角色。