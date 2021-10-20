員林黃金地段的黃金帝國大廈，地下4層地上14樓，從921地震後已荒廢20多年。（曹嘉豪提供／吳敏菁彰化傳真）

員林黃金地段的黃金帝國大廈，地下4層地上14樓，從921地震後已荒廢20多年，一些牆面鋼筋裸露。（曹嘉豪提供／吳敏菁彰化傳真）

員林黃金地段的黃金帝國大廈，地下4層地上14樓，從921地震後已荒廢20多年。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

員林黃金地段的黃金帝國大廈地下4層、地上14樓，921地震後荒廢20多年，釀成公安隱憂，高雄城中城大火後，議員疾呼責成管委會，縣長王惠美20日在議會施政報告納入「舊城新生」施政重點，建設處表示，近日召開會議，所有權287人，已119人參與都更重建意願。

員林市黃金帝國大廈和彰化市喬友大樓，被嘲諷是彰化最繁華城市中的兩座廢墟，喬友大樓兩年前力拚轉型，好不容易有業者投入，整合部分所有權，一把大火又燒出了前途未卜，喬友大樓該不該拆，不拆又該何去何從？灰頭土臉的景觀不知道還要等多少年改善。

員林黃金帝國從台南維冠大樓倒塌後就一再被疾呼必須想辦法改善，至今無解，去年議員曹嘉豪還特別製作視頻，指出20多年前員林就有娛樂百貨大樓是多麼讓人羨慕，但在最熱鬧的市區中心，卻像廢墟一樣的荒廢，讓人唏噓、更讓人擔心，尤其內部一些增建，是否有結構上的問題？

曹嘉豪呼籲所有權人都到了應該出面時候了，政府也要積極協助，看是協助都更或活化再利用，一起面對問題，尤其這幾年員林房地產起飛，不要再「放空」，讓城市更加美化，是城市美學重要一環。

議員張錦昆20日也在議會質詢，黃金帝國目前只有一樓在使用，如此低利用率，讓很多人都困擾，每次颱風大雨，樓頂增建鐵片、裝潢和看板等搖搖欲墜，清潔隊、公所要處理也不得其門，因為在高空，真怕萬一砸下來或者發生火警等事故發生，要聯絡誰呢？當務之急要先要責成管理委員會。

建設處長陳威宏表示，員林帝國所有權人達287人，10月8日已通知所有權人召開會議，119位參與都市更新意願，目前第一步就是要把管理組織建立起來，已經先推舉兩名負責人。

更新發展科長江家億表示，縣府為協助黃金帝國活化利用，盼以都市更新方式改善都市窳陋環境，目前徵詢與會出席所有權人，頃向採重建及公辦都更方式辦理，推派兩位所有權人作為聯繫窗口且成立所有權人LINE社群，進行雙向聯繫。