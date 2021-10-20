經濟部公布9月外銷訂單統計，金額629億美元，創下歷年單月最高，年增25.7％，優於預期，也拉出連19紅，創金融海嘯後第二正成長紀錄。

連紅原因經濟部解釋，主要是國際品牌智慧手機新品陸續上市，新興科技應用需求及終端消費動能穩健，加上國際原材物料行情維持高檔，帶動科技應用產品及傳產貨品接單續強。

這次連19紅，已經超越2016年8月拉出的連18紅，成為金融海嘯後第二連紅紀錄，僅次於2009年的連26紅紀錄。

按貨品別觀察，科技類以資訊通信增加最多，年增39.1％，其次是電子產品21.5％。統計處長黃于玲說明，主要是手機新品上市、年底備貨需求，加上5G、高效能運算等商機持續擴展，筆電、顯示卡需求延續。

傳統貨品方面，因全球景氣回溫，加上油價等原材物料價格續居高檔，帶動化學品年增44.8％、基本金屬46.5％、塑橡膠製品增28.3％、機械業年增13.1％。

展望未來，隨疫苗覆蓋率持續提高，主要國家擴大基礎建設，復以第4季進入歐美年終銷售旺季，國際原材物料價格又維持高檔，經濟部預測10月外銷訂單可望連20紅，年增率在22.1％到25％之間。