台灣基進立委陳柏惟罷免案投票在即，國民黨立委林文瑞直言，民進黨當初為「割藍委」降低罷免門檻，如今為「割萊委」欲再次修正並提高罷免門檻，呼籲制度不應為單一政黨單次需求而變更。對此，內政部長徐國勇強調，修法可討論，但內政部目前無修法的打算。

林文瑞指出，民進黨從2016年執政之後，在當年的11月18日及29日分別兩次修正「公職人員選舉罷免法」，將罷免制度連署人數門檻從13％降為10％，通過門檻則從雙二一高門檻，降低為「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」。

林文瑞強調，民進黨當初為割藍委所以推動降低罷免門檻，今年初的時候又為了防止萊豬公投擴大為「割萊委」效應，所以想要再次修正並提高罷免門檻。但制度不應該為了單一事件而改變，制度存在的目的就是為了整體的穩定，而非為了單一政黨的單次需求而隨意變更。

林文瑞質疑，選罷法新法上路之後，也經歷數次的罷免選舉，內政部長對於降低罷免門檻的看法是甚麼，身為選罷法的主管機關，認不認為有再次修正選罷法的必要？

徐國勇指出，選罷法是內政部主管機關，當時修法認為門檻太高，導致成立的可能性低，為讓公民權行使能更符合民意，因此才提出降低，而法律的修訂不能短視，必須要看長期是事實，而法的安定性也有其必要性。

徐國勇表示，罷免都有成功和不成功的案例，因此很難定論好或不好，而是否有再次修法的必要，大家是可以來討論，主管機關也會尊重，不過現階段內政部暫時沒有再次修法的打算。