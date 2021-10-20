中國大陸常駐聯合國代表張軍19日表示，希望巴勒斯坦和以色列以近期高層接觸為契機，持續積累勢頭，逐步重建互信，早日重啓平等對話。

張軍在當天舉行的聯合國安理會中東巴勒斯坦問題公開辯論會上表示，中方對巴勒斯坦被佔領土的人道局勢嚴重關切。加薩走廊衝突過去近五個月，巴勒斯坦被佔領土的安全和人道局勢依然嚴峻。在加薩走廊地帶，衝突損毀大量公共設施和平民住房，使原本嚴峻的經濟和人道形勢雪上加霜。

他表示，中方呼籲盡快啓動加薩走廊重建，恢復民眾正常生活，國際社會要加大對加沙重建的支持力度。以色列應當進一步開放加沙有關口岸，為人道和重建物資進入加沙掃清障礙。

張軍強調，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於落實「兩國方案」。中方敦促以色列遵守聯合國有關決議，停止擴建定居點，停止拆除巴勒斯坦民眾房屋，停止驅逐巴勒斯坦民眾。耶路撒冷宗教聖地歷史形成的現狀應得到維持和尊重。

他表示，中方支持埃及等地區國家為促進巴人內部和解發揮重要作用，呼籲增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，賦予其在安全、財政等領域行使國家主權職能的權力。中方敦促有重要影響的國家秉持客觀公正立場，避免在巴勒斯坦問題上偏袒一方和採取雙重標準。中方歡迎巴以雙方談判代表來華直接談判，同時呼籲舉行由聯合國主導、安理會常任理事國和中東和平進程各攸關方參與的國際和會。中方將繼續同國際社會各方一道，推動巴勒斯坦問題早日實現全面、合理、公正解決。