據「英國廣播公司」19日報導，1名居住於英國溫莎堡附近的男子，7月在自家花園散步時，突然遭天外飛屎淋得滿頭都是、臭不可聞。報導解釋，該男是遭到天空駛過的飛機洩出的大量排泄物所攻擊。一般而言，汙水雖然會自飛機滲漏，但因為飛行高度的關係，往往會結冰。像該男會被溫熱糞水淋滿頭，往往是因為天氣過於溫暖，而這機會僅有「十億分之一」。

報導指出，這名男子在自家花園走動，來自飛機上的糞便卻傾洩在他身上；不只該男滿頭大便，整個花園也因排泄物成為黃金樂園。

議員戴維斯(Karen Davies)聽到這起奇遇後，難掩震驚的情緒。其表示，發生這種意外的機率大約是10億分之一。一般來說，飛機廁所的汙水會儲存在特殊的水箱之中。一旦飛機降落，水箱便會被清理。

由於飛機飛行高度的關係，即使少數漏網之屎會滲出，但高空溫度往往會結凍。會有如此「液態的攻擊」，可能是因為天氣比較暖的關係。

議員伊斯特(Clewer East)也表示，飛機上的汙水往往因溫度而凍結；但這起案例卻不是如此，導致於該男的花園遭到令人不悅的方式潑糞。「這時他恰好在花園，實在太可怕了，可怕的經歷，希望我們的居民不會再遇到這種狀況」。

在機場工作40年的議員帕克斯頓則解釋，過去的飛機常常會碰到人類排泄物與廢水滲出的「藍冰」問題。這是因為以前的飛機廁所常常漏水；但現代的飛機採用真空廁所，更為安全。

但即使如此，如果飛機下降低於6000英呎，隨著氣壓降低，還是有可能出現廢物自通風口滲出的現象。