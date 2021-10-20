2021金融街論壇年會20日在北京開幕，大陸國務院副總理劉鶴做書面致辭表示，今年大陸堅持建構「雙迴圈」新發展格局，深化供給側結構性改革，有效實施宏觀政策，國民經濟穩定復甦。針對當前大陸房產業陷入流動性問題，他強調，房地產合理的資金需求正在得到滿足，健康發展的整體態勢不會改變。

綜合陸媒報導，劉鶴表示，大陸是具有強勁韌性的超大型經濟體，這種韌性來自市場主體競爭力，來自經濟結構的完整性，來自改革開放的正確政策，更來自超大規模的國內市場和億萬人民通過艱苦奮鬥實現美好生活的不懈追求。而金融系統在增強經濟發展韌性、提升服務高品質發展能力方面發揮著關鍵作用，「在這種強勁韌性支撐下，完全可以實現今年經濟發展目標」。

劉鶴指出，統籌做好金融風險防控。要堅持市場化、法治化原則，堅持底線思維，實現防風險和穩發展的動態平衡。要推動中小金融機構改革化險，處置好少數大型企業違約風險。目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

報導稱，今年大陸房地產企業債券違約有所增加，房企中資美元債出現大跌，引起市場廣泛關注。中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾15日回應恒大債務問題時表示，恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一。債權人也比較分散，單個金融機構曝險不大。總體上看，其風險對金融行業的外溢性可控。

鄒瀾表示，恒大集團的問題在房地產行業是個別現象，大陸經過近幾年的房地產宏觀調控，尤其是房地產長效機制建立後，房地產市場地價、房價、預期保持平穩，大多數房地產企業經營穩健，財務指標良好，房地產行業總體是健康的。