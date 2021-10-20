經濟部推出的500元好食券遭民眾抱怨「還沒用就額滿」，有網友表示，查詢自己的好食劵額度發現，明明沒吃那麼多，但金額卻已經滿了，仔細查看銀行數位五倍劵的專屬明細後才知道真相，讓不少人驚覺賺到，直呼終於比紙本值得了。

一名網友今(20)日在臉書社團《爆廢公社二館》指出，查詢好食劵額度，發現已經額滿了，但覺得自己應該沒吃到那麼多，仔細一看才發現，原來之前在家樂福的消費也被算在好食劵內，並強調是查詢銀行數位五倍劵的專屬明細才知道，而且五倍劵消費明細會因商家請款時間有時間差，他今天才看到12號之前的消費已核算扣除五倍劵，相當於約七天的核算時間。

網友PO出銀行數位五倍劵的專屬明細，發現家樂福的消費也被算在好食劵內。(圖/截自臉書爆廢公社二館)

貼文曝光後引起眾人討論，網友紛紛回應「上禮拜去大潤發買也算在裡面！」、「好食券被算在家樂福購物的+1」、「全家跟美聯社、頂呱呱都可以用」、「買早餐店的QB也算在好食卷裡面」、「綁Line pay隨便刷，今天就通知刷滿了」、「不知不覺就滿額了」。

不少網友發現，其實很多不是吃的管道都算在好食券，驚覺數位綁定後，竟不知不覺賺到500元的額度，直呼「終於比紙本多500值得了」。至於如何辨別哪些消費會被算在好食券內，有內行網友解釋，結帳的時候系統會自動判別，並依以下順序認列消費：i原券（1000元）→地方創生券（500元）→好食券（500元）→五倍券（5000元）。

對於有人反映上五倍券官網查不到消費明細，網友則表示，五倍卷的查詢功能只能查到目前使用的額度，要確認細項就要查詢你綁定的數位平台，例如綁信用卡的，就要從銀行的頁面查詢。