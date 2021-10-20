「抗癌女拳王」陳念琴。（陳怡誠攝）

110年全國運動會20日進行女子拳擊各量級金牌戰，「抗癌女拳王」陳念琴在女子75公斤級與對手纏鬥至第3回合，裁判判定技術擊倒，奪下全運會二連霸，而她在10月初自曝罹患淋巴癌、抗癌2年的過程震驚各界，她表示，當初想分享的原因是想分享正能量，幫助更多同樣碰上困境的人。

被看好有望在東京奧運奪牌的陳念琴最終止步8強，但返台後2個月，她突然在社群媒體上公佈自己罹癌、抗癌的過程，她表示，會想公布的原因除了因為信仰外，也希望能帶給大家更多正能量，「10月是感恩的季節，很多病友也需要鼓勵，能為社會作出貢獻很棒。」

陳念琴透露，公布生病消息後收到不少人的回饋，其中讓她印象最深的是一位罹患白血病的田徑高中生，原本他已經想放棄後續的化療，但他現在不但更積極面對後續治療，更想跟陳念琴一樣重新回到運動員生活。

「經過這次生病，讓我更愛拳擊這項運動，但也自知身體健康更重要，以前給自己太大壓力，現在每天都要過得更開心。」陳念琴坦言，化療、回診的這段過程十分辛苦，「但你都能站在擂台上，想辦法撐過那10分鐘了，沒道理這會撐不過去。」

身為抗癌成功過來人，陳念琴在過程中收到不少加油聲，但她認為最重要的是與自己的對話，「生病那段時間很多人給我加油，但真正能加油到自己的是自己的聲音，自己跟自己說『念琴加油』，這是種感動、我真的會撐過去，自己給自己的聲音很重要。」

回想當初醫生宣布罹患淋巴癌第2期，當下陳念琴完全無法接受，衝出診間哭喊「怎麼可能會是我」，之後更是不時以淚洗面，經過一段時間的心態調整，才決定正面迎接病魔，「既然遇到了就正面面對，不要逃避。」

歷經罹癌、抗癌及奧運失利的挑戰後，陳念琴先在全運會完成連霸，接下來她將以「念琴2.0」繼續備戰12月的拳擊世界錦標賽，她霸氣的喊出就是以金牌為目標，也會趁這次比賽觀察敵情。