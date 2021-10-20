台東縣東河鄉的椴木香菇農李如玉表示，圓規颱風外圍環流降低氣溫、帶來水氣，讓香菇順利生長。（蔡旻妤攝）

圓規颱風日前雖然未登陸本島，卻帶來數日的豪大雨，造成許多農作物受損，但卻助長了需要潮濕低溫的椴木香菇，台東縣東河鄉菇農近日開始進入忙碌的採收期；菇農表示，近年氣溫逐年升高，導致採收期被迫延後，沒想到颱風夾帶水氣，反而讓菇農受惠。

菇農李如玉以單手俐落地採下一朵朵香菇後，小心翼翼地放進大簍子裡。在東河鄉尚德村種植椴木香菇的李如玉大清早就跟先生前往菇寮採收，夫妻倆從不喊累。李如玉說，圓規颱風連日帶來的強風豪雨，雖然吹毀菇寮的黑網，卻讓氣候炎熱的東部溫度明顯下降，並為環境帶來豐沛的水氣，椴木香菇得以順利成長。

李如玉坦言，近年平均氣溫逐年升高，導致香菇採收期被迫延後，或是菌種因高溫而死亡，菇類不易生長更不易種植，「近年生長率不是太好」。她說，採收每10公斤的香菇只能烘乾成1公斤，自家生產的「銅礦11號」椴木香菇以有機栽培方式，種植面積約1500坪，而栽種過程長達近1年才能開始採收，她說，每天數次緊盯著每根椴木上菇傘成熟狀況，笑稱這真是個甜美的負擔。

據了解，椴木香菇種植過程相當繁瑣，生長階段要有豐沛的水氣，加上日夜溫差大、陰暗潮濕、搭配沒有汙染的生長環境，溫度控制在25度左右，才能種出品質好的椴木香菇。而種植方式是將原木鋸成段狀並鑽孔打洞，再將香菇菌種填入洞中培育，相當耗時費力，而採收期在10月至隔年4月。