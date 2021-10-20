港星溫碧霞不只是「最美妲己」，保養有術的她還是著名的美魔女代表，每回曬照總以好狀態美呆全網，溫碧霞日前則身穿一襲平口禮服出席第6屆成龍國際動作電影周閉幕式，只是當天超冷、氣溫只有零下8度，不過溫碧霞仍敬業露香肩現身，她事後還在微博喊：「有你們的熱情我不冷」，但在她曬出的側拍照中，卻讓網友看了都超心疼。

溫碧霞日前以一襲亮粉色平口禮服現身成龍國際動作電影周閉幕式，她放下一頭長髮，解放香肩和美背，大秀凍齡絕佳狀態，溫碧霞並為活動擔任頒獎嘉賓，舉手投足相當優雅又不失大方，只是當天其實超冷，氣溫只有零下8度，不過溫碧霞仍敬業穿單薄禮服現身，神情自若地走紅毯。

儘管氣溫只有零下8度，不過溫碧霞仍神情自若地走紅毯。（圖／取材自溫碧霞微博）

溫碧霞事後還在微博發文：「冷冰冰的晚上，有你們的熱情我不冷」，但在她曬出的側拍照中，溫碧霞一下舞台就穿起外套保暖，親民的她還大方和小粉絲合照，親民又敬業的舉動獲得網一片狂讚，紛紛留言：「姐姐注意保暖呀，凍壞了吧」、「好美又有氣質」、「姐姐太美了，不老女神」。

溫碧霞下舞台就穿起外套保暖。（圖／取材自溫碧霞微博）

外界都心疼溫碧霞挨凍走紅毯，不過她卻開心向《星島日報》直呼挨凍也值得，溫碧霞說她在活動見到成龍、還有不少好朋友，溫碧霞笑說，其實她當晚也冷到發抖，不過溫碧霞認為，心裡覺得冷就會越冷，所以溫碧霞不停向自己說喊話：「好溫暖」，才總算撐過去。