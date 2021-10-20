疫情爆發後國外表演者來台不易，台北市立交響樂團首席指揮殷巴爾，高齡85歲仍不畏長途旅行來台，日前已完成檢疫隔離，並開心投入排練，未來將攜手3位台灣音樂家陸續演出音樂會，包括女高音左涵瀛、鋼琴家陳毓襄與小提琴家魏靖儀。

殷巴爾表示，雖然受到疫情影響導致許多原本想邀請的國際音樂家無法來台，舞台也因容留量限制，無法演出大編制交響曲目，但他也因此有機會與台灣頂尖的音樂家合作，並且把伴隨他音樂人生中的重要曲目拿出來與樂迷分享。他承諾，未能成行的曲目將會安排明年度演出。

這次殷巴爾邀請高音左涵瀛、鋼琴家陳毓襄、小提琴家魏靖儀等三位活躍於國際樂壇的台灣音樂家，他們將演出各自領域最為經典重要的曲目，包括左涵瀛將演唱華格納《威森東克之歌》以及《崔斯坦與伊索德》選段，陳毓襄將演奏拉威爾鋼琴協奏曲。今年上半年緊急為小提琴家明茲代打成功、與殷巴爾緣分頗深的小提琴家魏靖儀，則將演出貝多芬小提琴協奏曲。

左涵瀛自義大利返台，目前正在隔離檢疫的她，透過影像向觀眾問好，她表示《崔斯坦與伊索德》的詠嘆調〈愛之死〉是她一直很想演出的曲子，很早就開始準備，她認為這首歌最難的地方在於「要把很激動、澎湃的情緒，很冷靜地說出來」。

陳毓襄是首度和殷巴爾合作，她表示很期待與大師合作，因為在一個音樂家的音樂中會呈現出個人的人生經驗與歷練，而經歷過二十世紀樂壇風華的殷巴爾，是讓她非常景仰的對象。

年紀最輕，與殷巴爾第三度合作的小提琴家魏靖儀，在今年上半年緊急為小提琴家明茲代打成功，獲得殷巴爾高度肯定，這次將演出貝多芬小提琴協奏曲。談到上次的臨危受命，他感到既緊張又榮幸，很高興不僅完成使命，也開啟與殷巴爾及北市交的緣分，對於能夠再次受邀演出表示非常開心。