司機手滑暴衝撞歪紅綠燈 公車傾倒路中警疏導交通 16:512021/10/20 中時新聞網 宋原彰 、中時、 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市士林東山路今（20）下午4時20分發生1輛巴士因不明原因撞上分隔島，當場造成路燈遭撞歪斜，影響交通。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區東山路25號前，20日下午一輛光華巴士的公車返回總站時，王姓駕駛因不慎手滑，整輛公車偏離車道，車頭撞擊紅綠燈桿，王男身上些許擦傷，並無大礙，所幸車上沒有乘客，現場由員警處理。 39歲王姓駕駛，今下午3點30分剛載運乘客結束，駕車返回總站休息時，因疏忽沒抓穩方向盤，整輛車撞斷紅綠燈桿，傾倒在路中，而公車車頭毀損，駕駛受有輕傷，並無大礙。 警方到場後立即疏導交通，排除交通事故，至於肇事原因將後續調查。 全運會自由車公路賽20日登場 交通管制看這裡 永和Uber Eats外送員擦撞機車倒地遭公車輾過 命危送醫不治 #巴士 #路燈 #維持 #北市公車 #撞分隔島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南陽實業即起全新Tucson L預售 12:062021/10/15 財經 橫跨4行政區 全運會自由車公路賽明登場 新北交通管制看這裡 16:262021/10/19 生活 溪水急淹步道難救援 里長嘆來不及跑 04:102021/10/17 社會新聞 北市大系主任遭控上班搞黨務、自提延任 議員轟「校園藏汙納垢」 16:212021/10/19 生活 關渡大橋「實體護欄」不拆了 議員陳偉杰怒批公路總局：令人無言 13:382021/10/15 政治 林口公車轉運站今起試營運 4快速公車直達板橋、北市 14:182021/10/15 生活 高鐵11／8開放自由座站票 班次調回每周1016班 14:342021/10/18 生活 林口公車轉運站試營運 04:102021/10/16 地方新聞 北市警大風吹 90名中高階警官人事調動 17:202021/10/14 社會 外送員遭公車輾斃影像曝光！4車誰錯誰倒楣？網友吵翻 19:272021/10/19 社會 水湳轉運中心規模縮水60％挨批 中市府：工資、建材高漲衝擊 13:312021/10/20 政治 社會熱門新聞 影》保母涉虐死女嬰跪爬靈堂道歉 父親怒飆：沒掉1滴淚 - 社會 約正妹爽一晚 男醒來頭快爆了 眼前景象嚇壞他 - 社會 總統論文門》彭文正拒返國開庭 已缺席2次檢方聲請拘提 - 社會 國一轎車撞拖板車 釀2車失控衝出邊坡1傷送醫 肇事駕駛竟棄車逃逸 - 社會 抓到人了 張淑晶遭判刑8月入監日神隱 遭拘提上銬畫面曝 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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