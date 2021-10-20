北市士林區東山路25號前，20日下午一輛光華巴士的公車返回總站時，王姓駕駛因不慎手滑，整輛公車偏離車道，車頭撞擊紅綠燈桿，王男身上些許擦傷，並無大礙，所幸車上沒有乘客，現場由員警處理。

39歲王姓駕駛，今下午3點30分剛載運乘客結束，駕車返回總站休息時，因疏忽沒抓穩方向盤，整輛車撞斷紅綠燈桿，傾倒在路中，而公車車頭毀損，駕駛受有輕傷，並無大礙。

警方到場後立即疏導交通，排除交通事故，至於肇事原因將後續調查。