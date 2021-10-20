資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位是假的，挨告加重誹謗遭起訴。台北地院7月開庭時，彭未出庭，法官排定今（20）日再開庭，彭仍未現身。辯護律師張靜說，國家白色恐怖再現，彭有人身安全疑慮，「彭現在走的是孫中山的路」，在美國做革命事業，並非無故不到庭；公訴檢察官則痛斥是「幽靈抗辯」，當庭聲請拘提。

彭文正今天已是第2次開庭未到，公訴檢察官表示，彭故意滯留美國，明知開庭時間，且若被告不到庭，訴訟程序無法進行，明顯在拖延，彭形同藏匿、逃亡美國，且在台灣無固定居所，因此聲請拘提。

彭文正則透過律師張靜在法庭上聲明，論文門可以走出偵查不公開，進入形式上的法院公開審理，對他來說別具意義。但他因為政府無能顢頇的防疫政策，今天無法出庭，內心沉痛無比。

張靜反擊，彭文正在海外打滿2劑疫苗，回台卻仍要被集中隔離，因為情治單位的白色恐怖再現，彭在美國都被跟監，回台檢疫恐有危險，不到庭有正當理由，盼法院先行準備程序，彭唯一的抗辯就是「蔡英文是個假博士」。

另名辯護律師李震華則要法院函文中央流行疫情指揮中心，請求准許已施打2劑疫苗的國人返國後只要居家隔離，不必集中隔離，只要指揮中心同意改變作法，彭立刻就能回台灣。

但檢察官表示，本案具有特殊性，被告心中有無惡意，有無靠本案言論拍影片賺點閱數營利，或是主觀上有無偏頗、扭曲等，都不是律師可以代為陳述的，不同意先行準備程序。另被告稱遭跟監，卻無法舉證，是「幽靈抗辯」，法院已預留足夠時間讓被告回台隔離，因此認有拘提必要性，甚至可以通緝。

張靜說，彭文正現住加州舊金山，目前走的是孫中山的路，在美國做革命事業，「華僑為革命之母」，原因就是台灣政府實在太爛，歡迎檢方發布通緝、到美國拘提彭到案。