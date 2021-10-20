北市議員王世堅。（張穎齊攝）

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日進行投票，藍綠陣營近日為此議題也頻頻攻防。民進黨台北市議員王世堅今天(20日)在臉書上發文力挺陳柏惟，卻引來許多網友留言表達不同意見，有人說自己支持王世堅，但同時也支持罷免陳柏惟；還有網友認為，王世堅不應該淌這趟渾水。

針對陳柏惟罷免案，身兼民進黨黨主席的蔡英文總統今在中常會中表示，投票日就快到了，她也請大家繼續關心，應該要用更成熟的姿態來面對，冷靜地做出選擇、不要讓認真的人孤單。

王世堅今天也更換臉書大頭貼，同時也發文表示，「阿堅拜託大家10月23日站出來、反惡罷，留下好立委，讓台灣更進步」，並呼籲大家大電話給台中第二選區的親朋好友支持陳柏惟，反對惡意罷免。

不過，網友們卻留言回應王世堅，「挺堅哥，支持罷免身體差打手槍打到住院，肇事逃逸的立委，挺刪Q」、「堅哥，這次不能挺你了，不好意思，陳柏惟是好立委這種鬼話我無法買單」、「堅哥，你不該淌這個渾水的」、「唯一支持堅哥，但刪Q勢在必行」、「失望，麻煩看一下他之前質詢的嘴臉、內容、囂張的態度好嗎」、「堅哥我以為你清流欸，怎麼會這樣？」、「堅哥別跟著一起沉淪啊」、「堅哥，知道你為難，還是支持你。但是陳柏惟我還是會去投罷免同意票」。